83 yaşındaki komşusuna, tavan arasından evine girip cinsel saldırıda bulundu

Kütahya’da, 53 yaşındaki H.A., yan binada oturan, tavan arasından evine girdiği 83 yaşındaki komşusu K.K.’ye cinsel saldırıda bulundu.
Sultanbağı Mahallesi’nde oturan H.A., önceki gece saat 02:30 sıralarında, yalnız yaşayan komşusu K.K.’nın oturduğu evin çatısından, tavan arasını kullanarak girdi. Cinsel saldırıda bulundu. Kadının çığlık atması üzerine üzerini giyinerek kaçmak istedi. Bu sırada K.K., yakında oturan kızı ve damadını arayarak yardım istedi. Çift eve gidip H.A.’nın kaçmasını engellemek amacıyla onu odaya kilitledi. İhbar üzerine eve giden Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri H.A.’yı gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece ‘cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.