83 yaşındaki kadın hastanede 12 gün tedavi gördü, Covid-19’u yendi

Osmaniye’de yaşayan 83 yaşındaki Sultan Sansar, hastanede 12 gün Covid-19 tedavisi görmesinin ardından iyileşti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre halsizlik ve öksürük şikayetiyle Düziçi Devlet Hastanesi’ne giden tansiyon hastası Sansar’ın testi pozitif çıktı. Yaşlı kadın, hastanede 12 gün tedavi gördü.

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İyileşen Sansar, ailesi ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Sansar, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, tedavi sürecinde kendisiyle iyi ilgilendiklerini belirtti.

Sansar’ın eşi Ali Sansar da eşinin tedavisinde yanında olan hastane çalışanlarına teşekkür etti.

En yaşlı hasta

Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimi Aysun Albayrak, Sultan Sansar’ın bugüne kadar taburcu ettikleri en yaşlı hasta olduğunu söyledi.

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Sansar’ın tedavi sürecine güzel yanıt verdiğini ifade eden Albayrak, hastalarını sağlıklı taburcu etmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.