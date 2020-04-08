83 yaşında Covid-19’u yendi ama hastalık nedeniyle iki oğlunu kaybetti

Covid-19’a yakalanan 83 yaşındaki Ayşe Polat, iyileşti ve alkışlar eşliğinde taburcu edildi ama hastalık nedeniyle iki oğlunu kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Ayşe Polat’ın İstanbul’da birlikte yaşadığı 61 yaşındaki oğlu Kemal Polat corona virüsüne yakalandı ve geçen ay hayatını kaybetti. Oğlunun cenazesini Antalya’nın Akseki ilçesine götürüp orada defneden Polat, ateş ve solunum sıkıntısı yaşayınca hastaneye gitti. Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan test pozitif çıktı.

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Hipertansiyon hastası Polat, yoğun bakımda tedaviye alındı. Eşini 17 yıl önce kaybeden Polat, 20 günlük tedavinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu ve dün taburcu edildi.

Polat, tedavi gördüğü sırada, 57 yaşındaki küçük oğlu İbrabim Polat da İstanbul’daki özel bir hastanede hastalığa yenik düştü.

Karantina süresini Kepez ilçesinde yaşayan kızının yanında geçiren Polat, evin demir parmaklıklarla çevrili balkonuna çıkarak zaman geçiriyor.

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Ayşe Polat, büyük oğlu Kemal Polat’ın ölümünü göz yaşlarıyla anlattı: “Oğlum sigaradan öldü, çok sigara içiyordu, kalbinde de pil takılıydı. Virüs bahane oldu. Sigara içenlerde virüs daha etkili oluyor.”

Polat, “Çok şükür iyileştim. Gençler canlarının kıymetini bilirse dışarı çıkmasınlar. Aç durun evinizde yatın ama dışarı çıkmayın” diyerek uyarıda bulundu.