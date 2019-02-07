Şarkıcı Müslüm Gürses’in hayatını anlatan ‘Müslüm‘ filminin hasılat geliri.
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Hasılatı 83 milyonu bulan ‘Müslüm’ yine mahkemelik: ‘Ben de yapımcıyım’ davası
Şarkıcı Müslüm Gürses’in hayatını anlatan ‘Müslüm’ filmininin yapımcıları hakkında yönetmen Tülün Kızılırmak “Ben de hak sahibiyim” diye dava açtı.
Meclis tutanağını erişime engelleyen hakimlere kimse ‘Dur’ demeyecek mi?
Peki sulh ceza hakimliklerinin bu tip keyfi kararlar vermesine Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, bir tutanağı erişime engellenen Türkiye Büyük Millet Meclisi “Dur” demeyecek mi?
Trump duyurdu: IŞİD’in yenildiğine dair gelecek hafta açıklama yapılabilir
ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD’le savaşan koalisyonun örgütün elindeki tüm bölgeleri geri aldığına dair önümüzdeki hafta resmi açıklama beklediğini söyledi.
Havva mucizesi: Beş yaşındaki çocuk 19 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Kartal’da dün saat 16.00’da çöken sekiz katlı binanın enkazından Havva adlı beş yaşında bir çocuk 19 saat kaldığı enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
ArcelorMittal: Küresel çelik talebi 2019’da frene basıyor
Dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal 2019 yılında küresel çelik talebinin 2018’deki yüzde 2.8 düzeyinden yüzde 0.5 ila yüzde 1.0’e düşeceğini öngörüyor.