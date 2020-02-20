82 yıl önce denize atılan şişedeki notu buldu, yazan kişinin peşine düştü

Britanya’nın Jersey Adası’nda yaşayan Nigel Hill, plajda yürüyüş yaparken içinde, 1938 tarihli, mesajı bulan kişinin kendisiyle irtibata geçip fotoğrafını yollamasını talep eden bir not olan şişe buldu. Hill, 82 yıl önce yazılan notun sahibine ulaşmaya çalıştı ancak öldüğünü öğrendi.

Fotoğraflar: Jersey Evening Post

Köpeğini gezdirirken ayağına bir şey takıldığını ve şişeyi fark ettiğini söyleyen Hill, “Notu okumak için şişeyi kırdım” dedi. Denize atılıp sahile vurduğu anlaşılan nottaki mesaj şöyleydi: “Bu şişeyi bulan kişi lütfen benimle iletişim kurup bir fotoğrafını yollayabilir mi? 18 Fitzjohn Caddesi, Barnet, Hertfordshire Bölgesi. John Stapleford, 5 Eylül 1938.”

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Hill, notta, Jersey Adası’ndan 400 kilometre uzakta bir adres yazan Stapleford’u veya -ölmüş olabileceği ihtimalini göz önüne alarak- ailesini bulmak için mesajı Facebook’ta paylaştı. O adreste oturan kadın onunla iletişim kurdu, 30 yıldır orada yaşadığını ve ‘Bay Stapleford’u tanımadığını yazdı. Sonrasında ise tapu kayıtlarından, Stapleford’un 1921’de evi satın aldığını öğrendiğini yazdı.

Hill, o adreste John Stapleford ve ailesini bulamayınca doğum ve ölüm kayıtları tutan dairenin yolunu tuttu ve 1889’da dünyaya gelen Stapleton’un 1980’de, nottaki adresten başka bir bölgede, Norfolk’ta öldüğünü öğrendi.

Hill, “Eşi de ölmüş. Ailesinden başka birini de bulamadım. Notu aileden birine vermeyi isterdim. Hatıra olarak saklarlardı” dedi ve aileden birileri hayattaysa onunla iletişim kurmalarını istedi.