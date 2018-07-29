82 yaşındaki Topal’ın ölümü: Olayda adı geçen hekim de açığa alındı

82 yaşındaki Yusuf Topal’ın Giresun’da bir hastanede polis şiddetine maruz kaldıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, olaya karışan hekim de açığa alındı.

Topal, yürüme güçlüğü çeken 82 yaşındaki eşi Fatma Topal’ın kronik hastalıkları için kullandığı ilaçların bitmesi üzerine 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi’ne gitmiş, burada reçete yazmayan doktor Ö.Y. ile tartışmıştı.

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Doktorun çağırması üzerine sağlık merkezine giden polisler, 82 yaşındaki adamı gözaltına almak istemişti. Polisler, kendilerine direnen Topal’a önce biber gazı sıkmış, ardından da ters kelepçeleyerek yerde sürüklemişti. Topal kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Polisler açığa alınmıştı.

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Doktor hakkında soruşturma

Ailenin şikayeti üzerine il sağlık müdürlüğü, sağlık merkezindeki doktor Ö.Y. hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ö.Y.’nin, Topal’ın eşi Fatma Topal için evde bakım hizmeti kararı olmasına rağmen gereğini yapmadığı iddiası araştırılıyor.