82 yaşındaki adamın ölümüne neden olmakla suçlanan polislere hapis istemi

Giresun’da 82 yaşındaki Yusuf Topal’a orantısız müdahalede bulunarak ölümüne neden olmakla suçlanan iki polis hakkında altı yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Topal, geçen yılın temmuz ayında yürüme güçlüğü çeken 82 yaşındaki eşi Fatma Topal’ın kronik hastalıkları için kullandığı ilaçların bitmesi üzerine 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi’ne gitmiş, burada reçete yazmayan doktor Ö.Y. ile tartışmıştı.

Reklam

Doktorun çağırması üzerine sağlık merkezine giden polisler, 82 yaşındaki adamı gözaltına almak istemişti. Polisler, kendilerine direnen Topal’a önce biber gazı sıkmış, ardından da ters kelepçeleyerek yerde sürüklemişti. Topal kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Dava açıldı

AA’nın haberine göre konuyu soruşturan Giresun başsavcılığı, polisler H.Ş. ve T.K. hakkında iddianamede hazırladı.

Reklam

Giresun 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede iki polis hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası talep edildi. İlk duruşma 27 Haziran’da yapılacak.

‘Polisler ölümü öngöremedi’

İddianamede şunlar kaydedildi: “Şüpheliler her ne kadar öldürme kastıyla hareket etmemiş iseler de olay tarihinde 82 yaşında olan Yusuf Topal’ı yere yatırmak, yerdeyken ters kelepçe takmak ve biber gazı sıkmak suretiyle yaptıkları müdahale neticesinde Yusuf Topal’ın ölebileceğinin objektif olarak öngörülebilir bir sonuç olmasına karşın şüphelilerin bu sonucu öngöremediği, bu kapsamda şüphelilerin olayda meydana gelen ağır neticede olan ölümden taksirle sorumlu tutulmasının gerektiği, bu nedenle şüphelilerin eyleminin ‘taksirle ölüme neden olma’ suçunu oluşturduğuna kanaat edinilmiş, şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin oluştuğu anlaşılmıştır.”

Öte yandan açığa alınan hekim Ö.Y. hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlarından takipsizlik kararı verildi.