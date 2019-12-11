Diken

Yaramazlara biraz batar!

82 yaşında okuma-yazma öğreniyor

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaşayan, üç çocuk, yedi torun sahibi 82 yaşındaki Sıdtık Budak, yoksulluk nedeniyle küçük yaşta ekmek parası derdine düştüğü için okula gidemeyince okuma ve yazma öğrenemedi. Budak, okuma-yazma öğrenme hayalini Kozlu Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kursta gerçekleştiriyor.

Fotoğraf: DHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli Budak, geçen yıl kursa başvurdu. Kurs için okul çantası, defter, kitap ve kalem alan Budak, okula başlayan çocukların yaşadığı heyecanla dersleri takip ediyor.

Reklam

Haftanın iki günü sırtındaki çantayla öğrencilerin arasında okula gidip gelen Budak, ilk yılında okuma ve yazmayı büyük ölçüde öğrendi. Şimdi kursun ikinci kademesine katılarak kendini geliştirmeye çalışıyor.

Budak içindeki okuma aşkını şöyle anlattı: “Ben okula gidemedim; çocuklarım okudu. Bilim güzel bir şeydir. Bilenle bilmeyen bir olur mu? Öğretmenim çok babacan. Harfi harfine öğretiyor. Teşekkür ediyorum ona. Okuyorum, okumaya çalışıyorum. Kendi işimi görecek kadar öğrenmek yeter bize. Yeter ki bir bilgi sahibi olayım. Çantamı atıyorum sırtıma, geliyorum okula. İnsanlar okusunlar. Zararın neresinden dönersen kardır. Öğrensinler, ayıp değil.”

‘Örnek oluyor’

Öğretmen Sefer Kurnalı ise öğrencisi Budak’ın isteği ve azmiyle diğer öğrencilere örnek olduğunu söyleyerek şunları söyledi: “Sıdtık amcamız çok istekli ve çok heyecanlı. Artık gazetesini okuyabiliyor, bulmacalarını çözebiliyor. Kendisiyle okulumuz adına, mahallemiz adına gurur duyuyoruz. Tüm gençlere kendisini örnek olarak gösteriyoruz.”

Reklam

SON HABERLER

Demirtaş’tan sonra Kavala: AİHM bir dönemi mahkum ediyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’deki insan hakkı ihlallerini
önlemek konusunda çok kötü sınav verdiği bir dönem yaşadık. AİHM birçok başvuruda tedbir taleplerini reddederek etkili olmayan iç hukuk yollarını adres göstererek hükümete ihlallere devam etmesi için neredeyse açık çek verdi.

İnsan Hakları İzleme ve Af örgütlerinden ortak açıklama: Kavala’ya hemen özgürlük!

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 770 gündür tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması kararının uygulanmasını isteyen ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, HRW ve Af Örgütü’nün, Kavala’nın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması için baskılarını sürdürdüğü bildirildi.

Soykırımcıyı öven yazar, Nobel ödülünü alırken dışarıda protesto edildi

Bosna’da 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa katliamını inkar ettiği ve Sırp savaş suçlularını savunduğu gerekçesiyle tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nü İsveç’te aldı. Handke, ödülünü alması öncesi törenin düzenlendiği bina önünde Bosna ve Kosova’daki soykırım kurbanları tarafından protesto edildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...