82 yaşında okuma-yazma öğreniyor

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaşayan, üç çocuk, yedi torun sahibi 82 yaşındaki Sıdtık Budak, yoksulluk nedeniyle küçük yaşta ekmek parası derdine düştüğü için okula gidemeyince okuma ve yazma öğrenemedi. Budak, okuma-yazma öğrenme hayalini Kozlu Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kursta gerçekleştiriyor.

Fotoğraf: DHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli Budak, geçen yıl kursa başvurdu. Kurs için okul çantası, defter, kitap ve kalem alan Budak, okula başlayan çocukların yaşadığı heyecanla dersleri takip ediyor.

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Haftanın iki günü sırtındaki çantayla öğrencilerin arasında okula gidip gelen Budak, ilk yılında okuma ve yazmayı büyük ölçüde öğrendi. Şimdi kursun ikinci kademesine katılarak kendini geliştirmeye çalışıyor.

Budak içindeki okuma aşkını şöyle anlattı: “Ben okula gidemedim; çocuklarım okudu. Bilim güzel bir şeydir. Bilenle bilmeyen bir olur mu? Öğretmenim çok babacan. Harfi harfine öğretiyor. Teşekkür ediyorum ona. Okuyorum, okumaya çalışıyorum. Kendi işimi görecek kadar öğrenmek yeter bize. Yeter ki bir bilgi sahibi olayım. Çantamı atıyorum sırtıma, geliyorum okula. İnsanlar okusunlar. Zararın neresinden dönersen kardır. Öğrensinler, ayıp değil.”

‘Örnek oluyor’

Öğretmen Sefer Kurnalı ise öğrencisi Budak’ın isteği ve azmiyle diğer öğrencilere örnek olduğunu söyleyerek şunları söyledi: “Sıdtık amcamız çok istekli ve çok heyecanlı. Artık gazetesini okuyabiliyor, bulmacalarını çözebiliyor. Kendisiyle okulumuz adına, mahallemiz adına gurur duyuyoruz. Tüm gençlere kendisini örnek olarak gösteriyoruz.”