15 ay aradan sonra ilk kez halka hitap eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘ABD’nin küçük uşağı’ olarak niteledi. 2011’de ‘Arap Baharı’nın etkisi Suriye’ye ulaşmış, Türkiye’den Esad yönetimine reform yapması çağrıları gelmişti. Ancak Şam yönetimi muhalefeti şidddetle bastırmıştı. Dönemin dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu 15 Ağustos 2011’de “Artık Suriye ile konuşulacak bir şey kalmamıştır” demiş ve […]