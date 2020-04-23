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Yaramazlara biraz batar!

Bugün 23 Nisan… 100’üncü yıl kutlu olsun!

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıldönümü.

Meclis’in açılışı Türkiye’de ulusal egemenliğin mihenk taşıydı. Açılış, aynı zamanda, 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla sonuçlanacak sürecin de işaret fişeğiydi. Artık, ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin’di.

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23 Nisan, 1924’te Milli Bayram ilan edildi. 1929’da ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk  23 Nisan’ı çocuklara armağan etti.

23 Nisan, 27 Mayıs 1935’te çıkarılan kanundan sonra Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlandı.

 1980’den beri ise resmi adı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

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