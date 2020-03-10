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Yaramazlara biraz batar!

81 yaşındaki adama üç yaşındaki çocuğu istismardan iki yıl dört ay hapis cezası

Britanya’nın Devon bölgesinde yaşayan 81 yaşındaki adama bir süpermarkette üç yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle iki yıl dört ay hapis cezası verildi.

Mahkemenin hakimi, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde, 28 Aralık 2019’da, dondurma reyonunun bulunduğu yerdeki kız çocuğuna istismarda bulunduğu belirlenen Derek Finch’i ‘pedofil’ olarak niteledi.

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Hakim, kararı açıklarken, “Ben çocuğunun annesinin ifadesini okudum. Her anne gibi o da çok üzgün ve kızgın. Bir pedofille karşı karşıyayız. Bu son derece kaygı verici bir durum” dedi.

Mahkemede, ayrıca, suçunu itiraf eden Finch’in daha önce oyuncak satan bir mağazada başka bir çocuğu istismar etmekten hüküm giydiği belirtildi.

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