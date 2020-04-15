81 kentte 36 bin markete denetim, 1900 müşteri ve işletmeciye ceza

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 35 bin 868 marketin denetlendiğini, sosyal mesafe kurallarına uymayan 1183 işletmeci ve müşteriye işlem yapıldığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, polis ve jandarma ekipleri, 81 kentte 35 bin 868 market ve süpermarketi denetlendi. Denetimde, 09:00-21:00 saatleri dışında hizmet verilip verilmediğine, market alanı ile müşteri sayısı oranına ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı.

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Bakanlık, kuralları ihlal eden 1183 işyeri işletmecisi ve müşteriye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uyguladı.