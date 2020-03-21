Diken

Yaramazlara biraz batar!

81 kente genelge: Toplu asker uğurlamasına izin verilmesin

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü nedeniyle toplu asker uğurlama törenlerine izin verilmemesini istedi.

Fotoğraf: Twitter

Twitter’da dün paylaşılan görüntülerde, vatandaşların askere gidecek yakınlarını uğurlamak için otogarda bir araya gelmesi, kalabalık oluşturması ve halay çekmesi yer almıştı. İstanbul, Ankara ve Konya’daki otogarlarda oluşan yoğunluk dikkat çekmişti.

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Görüntüler üzerine Twitter’dan bilgilendirme yapan bakanlık, şunları kaydetti: “Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz.”

Bakanlık daha sonra valiliklere genelge göndererek, toplu asker uğurlaması törenlerine geçici olarak izin verilememesini istedi.

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Gaziantep Valisi Davut Gül ise asker uğurlama törenlerinin yasaklandığını açıkladı.

Virüs nedeniyle Türkiye’de dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 670 kişi de hasta olmuştu. Virüsün yayılmasını önlemek için herkesin birbirinden en az 1 metre uzakta durması tavsiye edilmişti.

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