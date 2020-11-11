81 kent için yeni genelge: Cadde, sokak ve durakta sigara yasak

İçişleri Bakanlığı, tüm kentlerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda sigara içmenin yasaklandığını bildirdi.

Bugüne kadar farklı kentlerde valilikler, ev dışında bazı alanlarda sigara içmeyi yasaklamıştı. Yasağa, sigara içenlerin maskelerini indirerek Covid-19 önlemlerini ihlal etmesi gerekçe gösterilmişti.

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Bakanlığın bugün valiliklere gönderdiği ‘Covid-19 tedbirleri’ konulu ek genelgede, “Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokak, durak gibi alanlarda sigara içme yasağı getirilecek” dendi.

Alanları valilikler duyuracak

Buna göre, sigaranın yasaklanacağı sokak, cadde ve meydan gibi alanlar, valilikler tarafından duyurulacak.

65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulama, il bazlı yapılacak analizlere göre il hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.

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Salgının seyrine göre karar

Valilerce, salgınının seyri anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayılarındaki artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00­-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilecek.

Gelişmelere bağlı olarak alınan kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilecek, kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.