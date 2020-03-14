81 ilde denetim yapıldı: 660 okul servisi trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı’nca, 81 ilde eş zamanlı yapılan ‘güvenli eğitim uygulaması’nda 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi. 3 bin 39 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 660 okul servis aracı trafikten men edildi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

46 bin 127 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla yapılan denetimlerde cezai işlem uygulanan sürücülerin 160’ına ‘okul servis araçları yönetmeliğine uymamak’, 453’üne ’emniyet kemeri takmamak’, 132’sine ‘fazla yolcu taşımak’ ihlalleri nedeniyle para cezası verildi.

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17 bin 237 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan kahvehane, kıraathane, kafe, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık-paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. Denetimlerde 256 iş yeri hakkında idari işlem, dört iş yerine paket açılarak sigara satışından işlem yapılırken, 240 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 411 bin 905 kişi sorgulandı, 15 ‘uyuşturucu’, yedi ‘cinsel suçlar’, 42 ‘yaralama’, 39 ‘hırsızlık’, 20 ‘dolandırıcılık’, 23 ‘tehdit’, 22 ‘hakaret’, bin 92 ‘yoklama kaçağı- bakaya’, 233 diğer suçlardan olmak üzere toplam bin 493 aranan şüpheli yakalandı.