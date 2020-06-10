81 ilde antikor testi başlıyor: 153 bin haneden birer kişi seçilecek

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, corona virüsüne karşı antikor testlerinin pazartesiden itibaren 81 ilde yapılmaya başlayacağını söyledi. Prof. Dr. Özkan, “Antikor bize hastalık geçirip geçirmediğini gösterecek, bize hastalıkla mücadelede yeni bilgiler sağlayacak” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı öğretim üyesi Prof. Dr. Özkan, 81 ilde yapılacak corona virüse karşı toplumdaki bağışıklık oranlarını verecek antikor testlerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Sağlık personelimiz 81 ilde 153 bin kadar haneye giderek, bu haneden bir kişiyi örnek seçecek. Bu haneler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından rastgele seçiliyor. Kişiye birkaç tane soru sorulup ardından PCR testi dediğimiz burundan kültür alıp hasta olup olmadığı testi yapılacak. Biraz da kan örneği alıp antikor bakılacak. Bu antikor da bize hastalık geçirip geçirmediğini, bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek”.

Reklam

Prof. Dr. Özkan, bu çalışmanın Türkiye için önemini şu sözlerle vurguladı: “Corona virüsü süreci bizim toplumumuzda nasıl geçti, bağışıklık kazanıldı mı, corona virüsü ne düzeyde bağışıklık bırakıyor, bizim toplumumuz için de bu rakamı göreceğiz. Biliyorsunuz İsveç yaptı bu çalışmayı. Yüzde 7 gibi oldukça düşük bir rakam buldu. Bu, bize bu hastalıkla mücadelede yeni bilgiler sağlayacak. Gelen sağlık personeline toplumumuz yardımcı olmalı. Çünkü bu biz sağlığımız için ne gibi önlemler alalım diye yapılan bir çalışma. Sağlık personeli sahada büyük bir emek verecek.”

İkinci dalga uyarsı

Prof. Dr. Seçil Özkan

Salgının devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Özkan, “Biz daha sıfır vaka görmedik. Sıfır vaka görme süremiz de önemli. Biz sıfır vaka görsek bile çevremizdeki ülkelerde de bitmedi. İran’ı biliyorsunuz, yeni bir ikinci dalgaya geçti. Türkiye de bunu yaşayabilir” diyerek uyardı.

‘1 Haziran etkisini hafta sonu göreceğiz’

Prof. Dr. Özkan, vakalar yeniden binlerin üzerine çıkmasından endişelendiğini belirterek şunları söyledi: “Bu hastalığın kuluçka süresi 14 gün diye geçiyor ama bir kişiden kapıldıysa ortalama altı-yedi günde belirtiler çıkmaya başlıyor. Biz bir süredir 800-900’lü rakamlarda ilerliyoruz, aslında düşmemiz gerekiyor. Demek ki bu 1 Haziran ve 11 Mayıs’taki yeni normal dönemde kurallara uymuyoruz bence. Biz bu inişi devam ettiremedik. Korkum binlere de çıkabiliriz. 1 Haziran’ın etkisini biz bu hafta göreceğiz. Hafta sonunun etkisini de 14-15’inde görebiliriz.”

Reklam

“Mümkün oldukça mesafeyi korumalıyız. Yeni normalimiz bu” hatırlatması yapan Prof. Dr. Özkan, “Tamamen eski hayatımıza dönmemiz için üç şart var. Ya aşı bulunacak herkesi aşılayacağız, ya virüs olumlu yönde bir değişim yaşayacak bizi hasta etmeyecek ya da kolay bir tedavisi bulunacak biz bu işten kurtulacağız. Bu üçüne de vakit var” dedi.