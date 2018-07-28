Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Doğu Attika bölgesinde önceki gün çıkan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 81’e yükseldi. Yaralı sayısının da 180’i aştığı bildirildi.
Yaramazlara biraz batar!
Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Doğu Attika bölgesinde önceki gün çıkan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 81’e yükseldi. Yaralı sayısının da 180’i aştığı bildirildi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’yle ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını yineledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın gayrıresmi Evanjelist danışmanlarından Johnnie Moore’un, pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için Türkiye turizmini ve Türk Hava Yolları’nı (THY) boykot etme çarısında bulunacağı öne sürüldü. Gazete Duvar’ın ABD merkezli haber sitesi NPR’dan alıntıladığına göre Brunson’ın ev hapsine çıkarılarak serbest bırakılmaması nedeniyle Evanjelist Hristiyanların Türkiye’ye karşı harekete geçeceği öne sürüldü. Trump’ın gayrıresmi […]
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, seçimli olağanüstü kurultay için yeterli sayıda imzanın taplandığını belirterek, “Bize ulaşan imzalı belge sayısı 559, 69 adet de pazartesi ulaşacak” dedi.
Vergi yapılandırmada başvuru süresinin haftaya salı bitecek olması nedeniyle vergi daireleri bu hafta sonu saat 17.00’a kadar mesai yapacak.
Ulanbator’daki ‘FETÖ okulu müdürü’ olduğu iddia edilen Veysel Akçay’ın Türkiye’ye getirilmesi amacıyla yapılan MİT operasyonunun Moğolistan ile Türkiye arasında krize neden olduğu öğrenildi. Moğalistan’ın Veysel Akçay’ı getirecek uçağın havalanmasına izin vermediği, bu sırada havalimanında gösteriler yapıldığı bildirildi.