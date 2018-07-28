Diken

Yaramazlara biraz batar!

81

 

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Doğu Attika bölgesinde önceki gün çıkan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 81’e yükseldi. Yaralı sayısının da 180’i aştığı bildirildi.

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