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Yaramazlara biraz batar!

800 yıldır derin sularda bekleyen iki altın kolye Çin’deki müzede görücüye çıktı; yenilerinden ayırt etmek imkansız

Çin’den Hint Okyanusu’na doğru seyrederken 800 yıl önce batan bir geminin enkazında bulunan ve bugün piyasaya sürülmüş gibi sağlam görünen iki altın kolye Guandong Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

Fotoğraflar: Imaginechina/REX

1987’de, Çinli ve Britanyalı dalgıçlar tarafından yeri tespit edilen, yıllar süren çalışmalar sonunda karaya çıkarılan ‘Nanhai I’ gemisinin enkazında bulunan kolyelerin ‘bugün satın alınmış gibi’ olması görenleri şaşırttı.

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Kolyeler, Deniz İpek Yolu’nda batan geminin taşıdığı ‘değerli yükler’ arasındaki bazı başka parçalarla müzedeki eni bir sergiye konuldu.

Çin Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü Müdürü Jiang Bo, “Geminin Song Hanedanı döneminde yaklaşık 800 yıl önce alabora olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Bo, gemide yüzlerce ton fildişi ürün, bakır ve gümüş para ve aksesuar, 13 bin parça porselen, altın mücevher olduğunu belirterek iki kolyenin en göze çarpan parçalar arasında olduğunun altını çizdi. Bo, kolyelerin onca yıl hiçbir zarar görmemesinin kendilerini hayrete düşürdüğünü vurguladı.

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