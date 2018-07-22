800 ‘beyaz baretli’yi Suriye’den İsrail kurtardı: Batılı ülkelere yerleşecekler

Suriye yönetimine karşı savaşan muhaliflerin hakim olduğu bölgelerde sivil savunma hizmeti veren Beyaz Baretliler (White Helmets) grubunun 800 üyesi, ülkenin güneyinde sıkıştıkları bölgelerden İsrail’in yardımıyla tahliye edildi. Beyaz Baretliler İngiltere, Almanya ve Kanada’ya yerleştirilecekler.

Suriye ordusu, son bir ayda yaptığı yoğun operasyonlarla Dara vilayetinde tam kontrolü İsrail sınırındaki dar bir şerit dışında sağladı. Cihatçı muhalif örgütlerin sıkıştığı bölgede kurtarma ve sağlık hizmeti veren Beyaz Baretliler’in üyelerinin kurtarılması için son günlerde Batılı ülkeler girişimlerde bulunuyordu.

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BBC Türkçe’nin haberine göre 800 beyaz baretli ve aileleri dün gece sınırdan İsrail’e geçti. İsrail, Beyaz Baretlilerin tahliyesi talebinin ABD ve Avrupa ülkelerinden geldiğini söyledi. İsrail medyası, grubun Golan Tepeleri üzerinden Ürdün’e tahliye edildiğini bildirdi. İsrail ordu yetkilileri grup üyelerinin yaşamlarının tehlikede olduğu gerekçesiyle tahliye operasyonunu başlattıklarını duyurdu.

Ürdün: BM izin verdi

Ürdün hükümetinden yapılan açıklamada da “Birleşmiş Milletler, 800 Suriye vatandaşının Batılı ülkelere yerleştirilmek üzere Ürdün üzerinden geçişine izin verdi. İngiltere, Almanya ve Kanada, ‘hayatlarının tehlikede’ olduğu gerekçesiyle belirli bir süreliğine üyeleri kabul edeceğine dair yasal işlemleri tamamladı” dendi.

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Esad’a göre tarafsız değiller

Beyaz Baretliler, Suriye’de savaşın devam ettiği bölgelerde gönüllü iş gücü verdiklerini söylüyor. Yalnızca muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde görev alsalar da ‘tarafsız olduklarını’ öne sürüyorlar. Ancak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya ve bölgeyi takip eden bazı gözlemciler Beyaz Baretlilerin cihatçı gruplarla bağlantılı olduğunu ve muhalifleri desteklediklerini söylüyor.