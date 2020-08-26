80 yıldır ne taradı, ne yıkadı, ne kesti: Saçını keserse öleceğine inanıyor

Vietnam’da yaşayan Nguyen Van Chien neredeyse 80 yıldır saçını taramıyor, yıkamıyor, kesmiyor. 92 yaşındaki adam saçını keserse öleceğine inanıyor.

Fotoğraflar: Reuters

Mekong Delta bölgesinde yaşayan Chien dev bir rastaya dönüşmüş saçıyla gurur duyduğunu söylüyor. Chien inancı gereği hiçbir şeyi değiştirmeden, doğduğu haliyle yaşıyor.

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Saçını keserse öleceğini düşünen adam “Hiçbirşeyini değiştirmeye cesaret edemiyorum, taramıyorum bile. Sadece kuru ve temiz kalması için bir eşarp sarıyorum” diyor.

Chien ilahi bir gücün çağrısı sonrası saçlarını uzatmaya başladığını anlatıyor: “Saçlarımın siyah, gür ve güçlü olduğunu hatırlıyorum. Eskiden yumuşak olması için tarardım ama ilahi gücün çağrsını duyduğumda seçildiğimi anladım. Saçlarım bir gecede sertleşti. Kafama sabitlendi ve kendi başına bir şey oldu”.

Chien ‘Dua’ adı verilen hindistancevizi dinine inanıyor. Bu Vietnama özgü din adını sadece hindistancevizi yiyerek hayatta kaldığını iddia eden kurucusundan alıyor. Sahte din olarak nitelendirilen ‘Dua’ Vietnam’da yasaklı.

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Dev rastasıyla başa çıkmak için Chien’e oğlu Luam yardım ediyor. O da ‘Saçını yeniden kafasına tutturmaya çalışan bir adamın öldüğünü görmüş biri’ olarak o da babası gibi ölümle saç arasında bir bağ olduğuna inanıyor.