80 yıl önce batan Alman savaş gemisinin enkazı bulundu

Nazilerin, Norveç’i işgal ettiği 1940 yılında batan Alman savaş gemisi Karlsruhe’nin enkazı 80 yıl sonra bulundu.

Fotoğraf: CNN International

2’cini Dünya Savaşı sırasında, Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’in talimatıyla Norveç’in işgal edilmesinin ardından mayına çarpıp batan gemi, Kristiansand kentine 13 deniz mili uzaklıkta, deniz yüzeyinin 488 metre altında bulundu.

Reklam

Norveç Denizcilik Müzesi’nden Frode Kvalø, 174 metre uzunluğundaki geminin tarih kitaplarında battığına dair bilgi olduğunu ancak kimsenin nerede battığını bilmediğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Karlsruhe Norveç’e yönelik saldırıda görev yapan tek büyük Alman gemisiydi. Bu kadar yıl sonra bu önemli geminin enkazının nerede olduğunu biliyoruz.”

Gemiyi bulan, devlet kontrolündeki enerji şebekesi operatörü Statnett, ilk ipuçlarına üç yıl önce Norveç ve Danimarka arasındaki hat denetlenirken rastlandığını, bu yıl firmanın mühendislerinden Ole Petter Hobberstad’ın çalışmaları sonucunda da yerinin tespit edildiğini açıkladı.