80 yaşındaki kadın, 21 yaşındaki hırsızı dövüş sanatındaki ustalığı sayesinde engelledi

Fransa’da, 80 yaşındaki bir kadın, evine girmeye çalışan 21 yaşındaki hırsızı dövüş sanatındaki hünerlerini kullanarak etkisiz hale getirdi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Agde’de yaşayan Belçikalı kadının 17 Kasım’da kapısı çaldı. Kapıyı açtığında karşısındaki genç ona doğru hamle yapınca fırsat vermeden tekme attı. Genç adamla mücadele edip eve girmesini engelleyen kadın birkaç da yumruk attı ve yardım istemek için bağırdı.

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Sesi duyan üç komşusu yardıma koştu. O sırada kadının üzerindeki mücevherleri çalmaya çalışan hırsız başaramadı ve biraz ileride kendisini motosikletle bekleyen arkadaşıyla kaçtı.

Polisin kadının evinin girişinden aldığı parmak izleri sayesinde önce kadının etkisiz hale getirdiği kişiye sonra da işbirliği yaptığı arkadaşına ulaşıldı. İkili gözaltına alındı. Kapıyı çalanın hırsızlık suçundan üç yıl hapis yattıktan sonra nisan ayında tahliye olduğu belirtildi.

Dövüş sanatında usta olduğunu söyleyen kadının ellerinde yaralar olduğu, ayakta tedavi edildiği açıklandı.