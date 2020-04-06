80 yaşındaki ‘corona’ hastası taburcu edildi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 14’ü corona virüsü nedeniyle olmak üzere mart ayında en az 113 işçinin yaşamını yitirdiğini belirterek, “Yaşamak ve yaşatmak için salgın sürecinde çalışmaktan kaçınma hakkımızı kullanmalıyız” ifadesini kullandı.