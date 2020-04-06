80 yaşındaki ‘corona’ hastası taburcu edildi

Bursa’da yeni tip corona virüsü testi pozitif çıkan 80 yaşındaki Nazmiye Gergin, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
İHA’nın haberine göre, İznik’in Çiçekli köyünde yaşayan Gergin, nefes almakta güçlük çekmeye başlayınca yakınları tarafından 28 Mart tarihinde İznik Devlet Hastanesi’ne getirilmişti
‘Corona‘ belirtileri gösterdiği öğrenilen Gergin, karantinaya alınmıştı.
Gergin’in gelen test sonucu pozitif çıkınca tedavi süreci başladı. 10 gündür hastanede tedavi gören Gergin, dün sağlığına kavuşarak taburcu edildi.