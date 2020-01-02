80 milyonluk ikramiyeyi kazanan dört kişiden ikisi paralarını aldı

Milli Piyango İdaresi’nin 2020 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 80 milyonluk büyük ikramiyenin biletlerine isabet ettiği dört kişiden ikisi, paralarını teslim aldı.
Yılbaşındaki çekilişte 80 milyonluk ödül; İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep’te satılan ‘1358490’ numaralı çeyrek biletlere isabet etmişti.
Bursa’da yaşayan 45 yaşındaki üç çocuk babası inşaat işçisi ve Gaziantep’te yaşayan 50 yaşındaki yedi çocuk babası işçi, resmi tatilin ertesi günü Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gitti.
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki kişi adına çekler yetkili banka sorumlularına teslim edildi.
2019 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde tam bilete isabet eden 70 milyon lira, bilet sahibinin parayı almaması nedeniyle Hazine’ye devredilmişti.