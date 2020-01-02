80 milyonluk ikramiyeyi kazanan dört kişiden ikisi paralarını aldı

İzmir’de 2 bin 600 yıllık olduğu belirlenen ve Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu ile kesişen Neonteikhos Antik Kenti’ne giden tarihi yolun korunması amacıyla hazırlanan proje kapsamında köprü yapılmasına karar verildi. Köprünün inşası nedeniyle tarihi yol kaldırıldı. Köprünün tamamlanmasının ardından, o dönemdeki teknik ve yöntemler kullanılarak antik yolun taşları ‘puzzle’ gibi yeniden birleştiriliyor.