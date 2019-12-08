80 milyon hayali: Nimet Abla gişesinin önünde metrelerce piyango kuyruğu

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi için bilet satışı devam ediyor. İstanbul’daki Nimet Abla gişesinin önünde bugün çok sayıda kişi kuyruğa girdi.

Fotoğraflar: DHA

Bu yılki ikramiye 80 milyon lira. Tam bilet 80, yarım 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılıyor. Eminönü’nde bulunan Nimet Abla gişesinden aldıkları bilete ikramiye vurma şansının yüksek olduğunu düşünen vatandaşlar, soğuğa aldırmadan sıraya girdi.

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Bugünün tatil günü olmasının da etkisiyle gişenin önünde öğle saatlerinden itibaren yüzlerce insan beklemeye başladı. Vatandaşlar gişeden bilet alabilmek için dakikalarca bekledi.