Cumhurbaşkanlığı yarışını ikinci olarak tamamlayan Muharrem İnce, seçim sonuçlarına ilişkin ilk sözlerinin gazeteci İsmail Küçükkaya’nın telefonuna yolladığı “Adam kazandı” yolundaki mesaj üzerinden kamuoyunca duyulması nedeniyle özür dilerken, “Haber yapacağını düşünmedim” dedi. Küçükkaya ise İnce’ye “Kabahati neden başkasında arıyorsun” diye sordu.