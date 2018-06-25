Bakkal sayısı yedi yılda 80 bin azaldı.
SON HABERLER
AGİT seçim ön raporu: Eşit koşullar yoktu, özgürlükler sınırlandı
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlem heyeti adayların seçim kampanyalarını eşit koşullarda yürütemediğini, olağanüstü halin getirdiği yetkilerin basın özgürlüğü dahil olmak üzere temel hakları sınırladığını bildirdi.
‘Adam kazandı’ polemiği… İnce: Benim hatam; Küçükkaya: Haber değeri var
Cumhurbaşkanlığı yarışını ikinci olarak tamamlayan Muharrem İnce, seçim sonuçlarına ilişkin ilk sözlerinin gazeteci İsmail Küçükkaya’nın telefonuna yolladığı “Adam kazandı” yolundaki mesaj üzerinden kamuoyunca duyulması nedeniyle özür dilerken, “Haber yapacağını düşünmedim” dedi. Küçükkaya ise İnce’ye “Kabahati neden başkasında arıyorsun” diye sordu.
Seçim sonrası siyasi takvim: TBMM haftaya açılıyor
Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimin kesin sonuçlarını 29 Haziran’da açıklamasının ardından TBMM’nin gelecek hafta açılması ve yeni yasama dönemine başlaması öngörülüyor.
Demirtaş: Bu koşullarda HDP’nin Meclis’te yer alması büyük başarı
HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, olağanüstü hal (OHAL) koşullarına rağmen HDP’nin barajı aşmasını ‘büyük bir başarı’ diye niteleyerek ‘siyaseti çözüm alanına dönüştürmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini’ söyledi.
Cumhurbaşkanlığı | AA: Erdoğan’ın oy oranı yüzde 52.58
Diken, seçim sonuçlarını dakika dakika aktarıyor…