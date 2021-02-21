80 bin paket kaçak puro ele geçirildi: Piyasa değeri 8 milyon lira

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir depoya yapılan operasyonda piyasa değeri 8 milyon lira olan 80 bin paket kaçak puro ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Fotoğraf: AA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı yollardan ülkeye sokulan puroların başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yaygın olarak bulunan zincir büfeler vasıtasıyla piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.

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Harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, büfelerde, en çok tercih edilen markaya ait puroların kayıtsız olarak satıldığını tespit etti.

Ekiplerin bir aylık incelemelerinin ardından puroların şüpheliler Ö.A. ve M.A. tarafından yurda yasa dışı yollardan ülkeye sokulduğu ve puroların Başakşehir’de bir depoda olduğu belirlendi.



Sevkiyat günü operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda, bir markaya ait çeşitli aromalarla zenginleştirilmiş versiyonları bulunan 80 bin paket puro ele geçirildi. Ö.A. ve M.A. gözaltına alındı. M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Purolar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası’nda sergilendi.