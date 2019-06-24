Dünyada sayısı hızla artan kimlik hırsızlığı vakalarına bir yenisi eklendi. Bu sefer mağdur, eski Fransız savunma bakanı Jean-Yves Le Drian. Ukrayna’daki dolandırıcıların bakanın yüzünü taşıyan silikon maskeyle CEO’lardan ve hükümet liderlerinden 80 milyon avro çaldığı tahmin ediliyor.