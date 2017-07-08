8 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 24’üncü gününde.
MHP’li muhaliflerin Meral Akşener liderliğinde kuracağı yeni partinin ekimde kurulmasının planlandığı ve MHP’nin önde gelen bazı isimlerinin partiye katılacağı öne sürüldü.
MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da noktalanacak olan ‘Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin partinin teşkilatlarının ve Ülkü Ocakları’nın iki gün kapatılması talimatı verdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine okuduğu ‘belaltı şiir’ sebebiyle Alman komedyen Jan Böhmermann’a açtığı davayla gündeme gelen ‘yabancı devlet adamlarına hakaret’ suçu yasadan çıkarıldı.
ABD Büyükelçişi John Bass, Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu ancak önceliğin Rakka olması gerektiğini söyledi.