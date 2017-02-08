8 Şubat 2017

SON HABERLER
Trump’tan eyalet senatörünü şikayet eden şerife: İsim ver, kariyerini bitirelim
ABD Başkanı Donald Trump, 12 şerifi Beyaz Saray’da ağırladığı görüşmede, bir eyalet senatörünü kariyerini bitirmekle tehdit etti.
Sanayi üretimi 2016 yılını beklentinin altında kapattı
Sanayi üretimi 2016 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 azalırken yıllık yüzde 1.3 arttı.
Arşivden | Hakikat, sevgi ve saygınlık, ‘ihraç’ edilemez…
Sevgili hoca ve arkadaşlarımız, sevgili hoca ve arkadaşlarımızdır. Sevgiyi ve saygınlığı ‘hükme bağlayacak’ bir ‘hukuk normu’ görülmedi bugüne dek.
Görevdeki ilk yurt dışı seyahati: CIA Direktörü Pompeo yarın Türkiye’de
ABD Başkanı Donald Trump’ın CIA direktörlüğüne getirdiği Mike Pompeo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak.
Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem: Güvenli bölge, mülteci krizi, terörle mücadele
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump dün gece telefonda görüştü.