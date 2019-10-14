Kayseri’de 8 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki Barsama’da yürütülen kazı çalışmalarında 8 milyon yıllık fosiller bulundu. Üç toynaklı at, zürafa, gergedan, bovid ve boş boynuzlular fosillerinin diş, çene ve uzun kemik kalıntılarına ulaşıldı.

Fotoğraf: DHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi uzman antropolog Özge Kahya ve ekibi kazı çalışmalarına 2018’in eylül ayında Yamula Baraj Gölü kıyısındaki Taşhan Mahallesi kırsalında başladı. Ekip yaklaşık 15 gün önce çalışmalarını bölgenin 70 kilometre güneydoğusundaki Barsama’ya kaydırdı.

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Kahya kazı ve bulgularla ilgili şunları söyledi: “Barsama’da bulunan fosiller genelde 7-8 milyon öncesine ait üç toynaklı at, zürafa, gergedan, bovid ve boş boynuzlular. Bu da bize kazı alanının o yıllarda ormanlık alan olduğunu gösteriyor. Yamula Barajı kıyısında çıkan fosillerle Barsama’da çıkan fosiller aynı döneme ait. Ancak fauna (belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümüne verilen ad) olarak bambaşka. Yamula’daki gibi büyük hayvan fosilleri bulmak zor burada, daha küçük ebatlarda fosil çıkıyor. Şimdilik fosilin diş, çene, uzun kemik kalıntılarına ulaştık. Barsama’da suyun ve rüzgârın açmış olduğu dev yarıklarda fosilleri bulduk. Kazmaya başladığımız günden beri her yerde fosil çıkıyor. Bu durumda kazı çalışma alanı genişleyebilir. Kayseri fosil lokalitesi olarak çok zengin.”