Diken

Yaramazlara biraz batar!

8 milyar

ABD’li ilaç şirketi Johnson & Johnson, kullandığı anti-psikotik ilacın meme büyümesine yol açabileceğine dair uyarılmadığını iddia eden 26 yaşındaki Nicholas Murray’e 8 milyar dolar (46.7 milyar lira) tazminat ödeyecek.

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Ermeni dölüyüm, Yahudi tohumuyum, Kürt çocuğuyum, etek giyiyorum…

Kamusal alanda Tolstoy okumaya kalkanların başı derde girer mi bilemiyorum, ancak ‘savaş’ ve ‘barış’ sözcüklerinin aynı anda ‘sakıncalı’ kabul edildiği bir dönemden geçiyoruz. ‘İlginç’ diyemem, çünkü daha önce de benzeri yaşanan deneyimlerden biri bu. Sürpriz değil. Zaten ‘sürpriz’, Türkiye için uygun bir sözcük sayılmaz. Herkes olması gereken yerde, olması gerekenin yanında ve söylemesi gerekenleri, kendisinden beklenenleri dile getiriyor.

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