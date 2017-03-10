8 Mart’ta çiçek verilmişti: Kayyım, Van belediyesinde çalışan 53 kadını işten attı

Van Büyükşehir Belediyesi, Rojin Kadın Yaşam Merkezi’nde çalışan 53 kadın işçinin ihalesi kayyım tarafından iptal edilerek işlerine son verildi.

Dihaber’de yer alan habere göre Van Büyükşehir Belediyesi kayyımı Vali İbrahim Taşyapan’ın atadığı genel sekreter Mustafa Yalçın, kentli kadınların talebiyle dört yıl önce DBP’li Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Rojin Kadın Yaşam Merkezi’nde görevli 53 kadın işçinin işlerine son verdi.

Böylece, yaklaşık 70 kadının çalıştığı Kadın Yaşam Merkezi işlerliğini yitirirken, kadınların üretim yaptığı onlarca atölye de devre dışı bırakıldı.

53 kadının işine son veren kayyım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle mesaj yayınlamış, genel sekreter Yalçın ise belediyede çalışan kadınlarla toplantı yaparak çiçek vermişti.

Kayyımın icraatları

DBP’li Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın tutuklanmasının ardından kayyım olarak atanan Taşyapan’ın gelmesiyle yüzlerce memur, işçi ve sözleşmeli çalışanın işine son verilmişti.

Daha önce Kadın ve Aile Politikaları Daire Başkanlığı’nı kapatarak, Kültür Daire Başkanlığı’na bağlayan kayyım, ardından DBP’li Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan bölgenin en büyük Kadın Sığınma Evi’ni kapatmıştı.