8 Mart’ta cezaevindeki tüm kadınlara açık görüş imkanı

Adalet Bakanlığı’nca başsavcılıklarına gönderilen talimatla kadın hükümlü ve tutukluların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmesine imkan sağlandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genel yazıyla gönderilen talimata göre, ceza infaz kurumlarında bulunan tüm kadın tutuklu ve hükümlüler, açık görüşten faydalanabilecek.

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Kadın tutuklu ve hükümlüler, Dünya Kadınlar Günü’nde anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleri ile görüşebilecek.

Açık görüşten kapalı cezaevlerinde bulunan 9 binden fazla kadın hükümlü ve tutuklu faydalanacak.

Açık görüşler, yetişkin hükümlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1 saatten fazla, çocuk hükümlü ve tutuklular için 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak üzere 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yaptırılacak.