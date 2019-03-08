8 Mart’ın ilk saatlerinde bir kadın öldürüldü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün ilk saatlerinde Beyoğlu’nda bir kadın cinayete kurban gitti.

Fotoğraf: DHA

Olay, Kuloğlu Mahallesi Sadri Alışık Sokak’ta bulunan bir binada saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Moğolistan uyruklu K.L. ve erkek arkadaşı İdris Ç., binaya girdikleri sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında binadan silah sesleri yükseldi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri K.L’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İdris Ç. ise başından vurulmuş olarak ağır yaralı olarak bulundu. Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırılan İdris Ç.’nin hayati tehlikesi bulunuyor.

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Polisin ilk tespiti, İdris Ç.’nin tartışma sırasında üzerinde bulunan silahı çekerek, önce K.L’yi başından vurduğu, ardından da kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunduğunu yönünde.

