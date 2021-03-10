8 Mart Gece Yürüyüşü’ne katılan kadınlara ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten gözaltı

19’uncu 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan bazı kadınlar ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten gözaltına alındı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) gözaltına alınanlara ‘cumhurbaşkanına hakaret suçlaması’ yöneltildiğini aktardı.

Fotoğraf: AA

Kadınlar, 19’uncu Feminist Gece Yürüyüşü için İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Sıraselviler Sokak’tan Karaköy’e yürümüştü.

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ÇHD Twitter hesabında şunlar kaydedildi: “5’i müvekkilimiz 10 kadının gözaltı haberini aldık ancak hala ulaşamadığımız müvekkillerimiz de var. Gözaltıların takipçisi olacağız.”

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ise şunları yazdı: “8 Mart sonrası İstanbul’da birçok kadın arkadaşımız evleri basılarak gözaltına alınıyor. Gözaltılarla kadınlara geri adım attıramazsınız. Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz!”