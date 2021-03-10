8 Mart Gece Yürüyüşü’ne katılan kadınlara ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten gözaltı

19’uncu 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan bazı kadınlar ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten gözaltına alındı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) gözaltına alınanlara ‘cumhurbaşkanına hakaret suçlaması’ yöneltildiğini aktardı.
Kadınlar, 19’uncu Feminist Gece Yürüyüşü için İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Sıraselviler Sokak’tan Karaköy’e yürümüştü.
ÇHD Twitter hesabında şunlar kaydedildi: “5’i müvekkilimiz 10 kadının gözaltı haberini aldık ancak hala ulaşamadığımız müvekkillerimiz de var. Gözaltıların takipçisi olacağız.”
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ise şunları yazdı: “8 Mart sonrası İstanbul’da birçok kadın arkadaşımız evleri basılarak gözaltına alınıyor. Gözaltılarla kadınlara geri adım attıramazsınız. Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz!”