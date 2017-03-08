8 Mart 2017

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Die Welt’ten gazeteci Yücel için Erdoğan’a mektup: Bu cezanın anlamını biliyorsunuz
Alman Die Welt gazetesi, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanan gazetenin Türkiye muhabiri Deniz Yücel için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben bir mektup kaleme aldı.
Pamuk, ‘darbe gecesi’ni anlattı: Erdoğan’ın temizlik yapmaya başlayacağını düşündüm
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk, darbe girişiminin başarısız olduğunun netleştiği anda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘temizlik’ yapmaya başlayacağını düşündüğünü belirterek “Bu temizliğin hepimize dokunabileceğini düşünmeye başladım” dedi.
Çavuşoğlu, Alman hükümetine Hamburg’dan seslendi: Demokrasi dersi vermeye kalkmayın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum kampanyasındaki konuşmasının iptal edildiği Hamburg’daki başkonsolosluk rezidansında Almanya hükümetine seslendi: “Bize insan hakları ve demokrasi gibi konularda ders vermeye kalkmayın.”
Başbakan çıtayı yükseğe taşıdı: ‘Hayır’ demek, insan fıtratına da çok uygun değil
‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğini savunan Başbakan Binali Yıldırım, ‘Hayır’ demenin insan fıtratına uygun olmadığını söyledi.
Çavuşoğlu’nun iptal edilen konuşmasını yapacağı salonun duvarına ‘Hayır’ yazıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hamburg’da iptal edilen konuşmasını yapacağı Wilhelmsburg semtindeki Plaza Event Center adlı salonun duvarına ‘Hayır’ yazıldı.