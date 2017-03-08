8 Mart 2017

Alman Die Welt gazetesi, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanan gazetenin Türkiye muhabiri Deniz Yücel için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben bir mektup kaleme aldı.