8 Haziran 2017

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Bedeli 185 milyar lira: Son beş yılda yaklaşık yarım trilyon sigara tüketildi
Türkiye’de son beş yılda 494.3 milyar adet sigara tüketildi, bunun için de 185.5 milyar lira harcandı.
Mardin’de PKK’lılarla çatışma: Bir asker yaşamını yitirdi
Mardin’in Dargeçit ilçesinde PKK’lılarla çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.
Katar’a asker gönderme kararının ardından: Döviz yükseldi, borsa düştü
Katar’da TSK unsurlarının konuşlandırılması ve jandarma eğitimi konusunda Meclis’te kabul edilen iki anlaşmanın ardından dolar ve avro yükselirken, borsa düştü.
Son dakika değişikliği: Hükümet zeytinliklerden sonra kıyılara da el atıyor
Üreticilerce zeytinliklerin ‘ölüm ilanı’ olarak nitelenen kanun tasarısına şimdi de Trabzon’da kurulması planlanan şehir hastanesi için özel bir madde eklenerek Kıyı Kanunu’nda değişikliğe gidileceği ortaya çıktı.
Dava hazırlığı: Trump’ın Twitter’da kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı
İfade özgürlüğü kuruluşları Twitter’ı etkin biçimde kullanan ABD Başkanı Donald Trump’ın kullanıcıları engellemesinin anayasayı ihlal ettiğini belirtti.