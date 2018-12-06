8 bin metrekarelik ek inşaat hakkı da verilmişti: Metsan İnşaat konkordatoda

Yarım asrı aşkındır inşaat sektöründe faaliyet gösteren Metsan İnşaat konkordato ilan etti. 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün akrabası şirket sahibine son olarak İstanbul’un Kartal ilçesinde gerçekleştirdiği mega projede 8 bin metrekarelik ek inşaat hakkı tanınmıştı. Karar tartışmaları beraberinde getirmişti.

İnşaat sektöründe konkordato ilan eden firmalara 1961’den bu yana faaliyet gösteren Metsan İnşaat da katıldı. Konkordato için İstanbul Anadolu 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran şirkete üç ay mühlet verilirken, iki kişilik komiser heyeti atandı.

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Şirketin sahibi Mehmet Celalettin Satoğlu, Gül’ün akrabası.

Metsan İnşaat 1970’lerde Ankara Üniversitesi Morfoloji binası, Türk Standartları Enstitüsü, Göztepe SSK Hastanesi gibi pek çok önemli kamu projelerine imza atmıştı. 1978’de ise Ankara’nın Sincan ilçesindeki Türkiye’nin ilk 1000 konutluk toplu konut projesini tek seferde gerçekleştirdi.

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Şirket son olarak İstanbul’un Kartal ilçesindeki Metsan Nexus projesini üstlenmişti. Mega proje, konut, AVM, ofis ve otel gibi farklı unsurlardan oluşuyor.

Bakanlık ek inşaat hakkı tanımıştı

Geçen sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İstanbul’daki projenin arazisinde hem plan değişikliği yaptığı hem de ‘herkesin memnuniyeti’ için ek 8 bin metrekarelik ek inşaat hakkı eklediği ortaya çıkmıştı. Bakanlığın kararına Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi itiraz etmişti.