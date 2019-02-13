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Yaramazlara biraz batar!

8 bin bekçi daha yolda

8 bin bekçinin daha istihdam edilmesi için çalışmaların başladığı açıklandı.

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ben yatarken sokakta bekçi düdüğünü duymak istiyorum. Vatandaşımız evde yatarken, sokakta birisinin onu beklediğini, huzurunun emin ellerde olduğunu duymasını istiyorum” demesini talimat kabul edip çalışmalara başladıklarını kaydetmişti.

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Geçen yıl yapılan alımlarla sadece İstanbul’da görev yapacak bekçi sayısı 4 bine çıkartılmıştı.

AA’nın haberine göre, Soylu yeni alımlar için ilana mart ayında çıkılacağını belirtti.

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