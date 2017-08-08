8 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
İzmir’in köklü eğitim kurumlarından Atatürk Lisesi’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) kullandırılması mezunlar derneğini harekete geçirdi.
Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişiminin ardından bundan bir yıl önce üç partinin katılımıyla düzenlenen Yenikapı mitingindeki ‘ruh’un incindiğini, bunun da sorumlusunun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.
Darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilen ve kapatılan dernek ve vakıfların itirazlarını değerlendirecek olan OHAL Komisyonu’na şu zamana kadar 38 bin 500 başvuru yapıldı.
Hastanede karıştıkları ortaya çıkan ve biyolojik ailelerine iade edilen E. ve C. için aileler aynı kentte yaşamaya başladı.
Herkese açık beş günlük bir ‘Adalet Kurultayı’ düzenleyeceğini duyuran CHP’nin genel başkan yardımcısı Çetin Osman Budak, programın detaylarını paylaştı.