798 yaban hayvanı için ‘av izni’: İhalelerin çoğu tamamlandı

Türkiye genelinde 2020-2021 sezonunda avlanmasına izin verilen türler, kotalar, ücretler ve avlanma şekilleri belirlendi.

Fotoğraf: Independent Türkçe

Türkiye genelinde yaban domuzları haricinde 798 yaban hayvanı için ‘av izni’ çıktı.

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Bahsedilen sezon 1 Eylül 2020-31 Mart 2021 tarihlerini kapsıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu’nun belirlediği uygulama talimatında avına izin verilen türler arasında Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, melez yaban keçisi, kızıl geyik, yaban keçisi, yaban domuzu türleri bulunuyor.

Buna göre 398 erkek yaban keçisi, 25 hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi, 45 dişi yaban keçisi, 12 melez yaban keçisi, 39 çengel boynuzlu dağ keçisi, dokuz Anadolu yaban koyunu, 14 ceylan, 89 kızıl geyik, 167 karaca avlanabilecek.

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Av turizmi kapsamında izin almak kaydıyla kişi başına iki yaban domuzu avlanabilecek.

Avlaklar ve avlaklardaki sayılara göre partiler halinde ihalelerin birçoğu tamamlandı.

İhale süreçlerinin önümüzdeki günlerde tamamıyla bitmesi bekleniyor.

Son dönemde basında gündeme geldikten sonra sosyal medyada tepki çeken iki av ihalesinde yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı.

Bu ihalelerden toplam 31 kızıl geyik kotasının bulunduğu Eskişehir’deki 18 kızıl geyik için yapılan ihale ve toplam 20 yaban keçisi kotasının bulunduğu Tunceli’de 17 yaban keçisi için yapılan ihale geri çekildi.

Kota ve ücretler

Türlere göre illerdeki avlaklar, kota ve ücretler şöyle: