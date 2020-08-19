798 yaban hayvanı için ‘av izni’: İhalelerin çoğu tamamlandı

Türkiye genelinde 2020-2021 sezonunda avlanmasına izin verilen türler, kotalar, ücretler ve avlanma şekilleri belirlendi.
Türkiye genelinde yaban domuzları haricinde 798 yaban hayvanı için ‘av izni’ çıktı.
Bahsedilen sezon 1 Eylül 2020-31 Mart 2021 tarihlerini kapsıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu’nun belirlediği uygulama talimatında avına izin verilen türler arasında Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, melez yaban keçisi, kızıl geyik, yaban keçisi, yaban domuzu türleri bulunuyor.
Buna göre 398 erkek yaban keçisi, 25 hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi, 45 dişi yaban keçisi, 12 melez yaban keçisi, 39 çengel boynuzlu dağ keçisi, dokuz Anadolu yaban koyunu, 14 ceylan, 89 kızıl geyik, 167 karaca avlanabilecek.
Av turizmi kapsamında izin almak kaydıyla kişi başına iki yaban domuzu avlanabilecek.
Avlaklar ve avlaklardaki sayılara göre partiler halinde ihalelerin birçoğu tamamlandı.
İhale süreçlerinin önümüzdeki günlerde tamamıyla bitmesi bekleniyor.
Son dönemde basında gündeme geldikten sonra sosyal medyada tepki çeken iki av ihalesinde yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı.
Bu ihalelerden toplam 31 kızıl geyik kotasının bulunduğu Eskişehir’deki 18 kızıl geyik için yapılan ihale ve toplam 20 yaban keçisi kotasının bulunduğu Tunceli’de 17 yaban keçisi için yapılan ihale geri çekildi.
Kota ve ücretler
Türlere göre illerdeki avlaklar, kota ve ücretler şöyle:
- Yaban keçisi (Teke): Türkiye genelinde toplam 398 teke (erkek) yaban keçisi için 6 bin liradan başlayıp avlak sahalarına göre 92 bin 500 lira arasında değişen muhammen bedelli fiyat
- Şelek yaban keçisi: Birey başına 4 bin lira muhammen bedel üzerinden toplam 25 kota
- Dişi yaban keçisi: Birey başına 2 bin lira muhammen bedel üzerinden 45 birey av kotası
- Melez yaban keçisi: Kültür ırkı keçi ile yaban keçisinin çiftleşmesi sonucu oluşan melez yaban keçisi için birey başına 8 bin 250 lira muhammen bedel üzerinden 12 birey av kotası
- Çengel boynuzlu dağ keçisi: Toplam 39 kota; avlak sahalarına göre muhammen bedel fiyatlar ise 8 bin 500 lira ila 43 bin 500 lira
- Anadolu yaban domuzu: Toplam dokuz birey için 105 bin lira ila 144 bin 500 lira
- Ceylan: 14 kota;, muhammen bedel fiyatı ise 21 bin 500 lira
- Kızıl geyik: Toplam 89 birey kota; muhammen bedel fiyatları 8 bin 500 lira ila 34 bin 500 lira
- Karaca: Toplam 167 birey kota; bedel belirtilmedi.