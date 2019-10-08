Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) her 40 saniyede bir kişinin intihar ettiğini, intihar vakalarının yüzde 79’unun orta ve düşük gelirli ülkelerde meydana geldiğini açıkladı.

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