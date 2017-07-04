780 hakim ve savcının yeri değiştirildi: Karar öncesi Soma’nın hakimleri de listede

HSK 1’inci Dairesi, yaz kararnamesiyle 780 hakim ve savcının yerini değiştirdi.

Kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

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Ankara cumhuriyet başsavcıvekilleri Hakan Pektaş, Necip Cem İşçimen, Mustafa Sağıroğlu, Ahmet Berke, Mehtap Öğeç, Zafer Ediş, Gürhan Aktaş, İbrahim Halil Selçik ve Zekai Yusuf Sarıbay, yargıtay cumhuriyet savcısı oldu.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’na bakan Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirildi.

Soma’yı bilenler gitti

Soma’da 301 işçinin can verdiği maden katliamı davasına bakan Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkan’ı Aytaç Ballı’nın da görev yeri değiştirildi. Kıdemli Üye Esra Dokur’un da yeri değiştirildi.

Böylece Soma Davası’nı başından sonuna bilen iki hakim davadan uzaklaştırılmış oldu. Karar duruşması öncesi iki hakimin de yerinin değiştirilmesi tepki çekti.

Karar aşamasına gelmiş Soma Katliamı davasının önce savcısının sonra mahkeme başkanının görev yerini değiştirmek "niyeti" çok iyi açıklıyor! — soma için adalet (@somaicinadalet) July 3, 2017

301 işçinin her birinin nerede öldüğünü isim isim bilen bir hakimdi. https://t.co/bNApi8d0yX — akçay taşçı (@baytasci) July 3, 2017

Öksüz’ü sorgulayan hakim Kırıkkale’ye

Kararnameyle, Gülen Cemaati’nin kilit isimlerinden olarak görülen ve darbe girişiminin hemen ardından kayıplara karışan Adil Öksüz’ü sorgulayan Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün de, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirildi.