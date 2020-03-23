78 yaşındaki adam evden çıkmak için bastonuyla direndi: Corona virüsünü duymadım

Adana’da, parka gitmek için evinden çıkmaya çalışan 78 yaşındaki adam, kendisini ikna etmeye çalışan kızı ve mahalle muhtarına direndi: “Corona virüsünü duymadım, şimdi duydum. Hiç gözükmüyor ki. Corona virüsü görünmüyor.”

Fotoğraf: Reuters



Bugün Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nin muhtarı Göktürk Güngör, yaşlıları uyarmak için ilçedeki Cumhuriyet Parkı’na gitti. Bu sırada parkın karşısındaki evinden çıkmaya çalışan ancak kızının tutmaya çalıştığı Nusret Döven’i gören muhtar, yaşlı adamı ikna etmeye çalıştı.

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Uyarıları dinlemeyen Döven, gazetecilerin de çekim yaptığını görünce bastonu ile tepki gösterdi. 1 saat boyunca Güngör ve kızı Sevda’ya direnen yaşlı adam, en sonunda ikna edilerek içeri girdi.

‘Engel olamıyorum’

Döven’in kızı Sevda Döven, “Engel olamıyorum. Sokağa alışkın bir insan. Saat 10’dan sonra duramıyor evde. Yasak ve ceza olduğunu anlatıyorum ama rahatsız olduğu için çıkmak istiyor” dedi.

Güngör ise dışarıda gördüğü 65 yaş üzeri bütün vatandaşları emniyete teslim edeceğini söyleyerek şöyle devam etti: “Her şey büyüklerimiz için. Onlara destek olmamız gerekiyor. Onlar olmazsa bu hayat çekilmez. Her türlü durumlarına anlayış gösterebiliyoruz. Amcam aslında gerçekten çok değerli birisi. Zorlanarak geldi ama yine de bizi kırmadığı için teşekkür ediyorum.”