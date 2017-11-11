78 yaşında ağaçta barfiks çekerken düşüp kemiklerini kırdı

Konya’da 78 yaşındaki Mustafa Özgen, bel fıtığı ağrılarını azaltmak için ağaç dalına tutunup barfiks çekerken, dal kırıldı. Düşüp bayılan ve sol dizindeki kemiklerde kırıklar oluşan Özgen, hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Beyşehir’de oturan Özgen, kahvaltı yaptıktan sonra ağaç dalına tutunup barfiks çekmek istediğini belirtti. Mustafa Özgen, şunları söyledi: ”Bel fıtığım nedeniyle, belimi gevşetmek için oradaki dala tutundum. Normalde ayaklarımı yerden kesmezdim. Ayaklarımı yerden kesince birden kendimi yerde buldum. Kendimden geçmişim, ayağım dönmüş ve kırılmış. Tedavimi oldum. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum.”

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Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi de şöyle konuştu: “Mustafa Özgen, daha önce bizde protez ameliyatları olmuştu. Aynı kireçlenmeler belinde de olduğu için belini rahatlatmak için ağaca asılmaya çalışmış. Dal kırılınca yere yığılıyor. Mustafa amcanın kemikleri zayıf olduğu için çok kolay şekilde diz bölgesinde parçalı bir kırık meydana gelmiş. Burada kırık tedavisini yaparak hastamızı kısa sürede hem hareketlendirdik hem de eski hayat kalitesini yakalamasına yardımcı olduk.”