Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

78 yaşında ağaçta barfiks çekerken düşüp kemiklerini kırdı

Share20
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 21

 

Konya’da 78 yaşındaki Mustafa Özgen, bel fıtığı ağrılarını azaltmak için ağaç dalına tutunup barfiks çekerken, dal kırıldı. Düşüp bayılan ve sol dizindeki kemiklerde kırıklar oluşan Özgen, hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Fotoğraf: DHA

Beyşehir’de oturan Özgen, kahvaltı yaptıktan sonra ağaç dalına tutunup barfiks çekmek istediğini belirtti. Mustafa Özgen, şunları söyledi: ”Bel fıtığım nedeniyle, belimi gevşetmek için oradaki dala tutundum. Normalde ayaklarımı yerden kesmezdim. Ayaklarımı yerden kesince birden kendimi yerde buldum. Kendimden geçmişim, ayağım dönmüş ve kırılmış. Tedavimi oldum. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum.”

Reklam

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi de şöyle konuştu: “Mustafa Özgen, daha önce bizde protez ameliyatları olmuştu. Aynı kireçlenmeler belinde de olduğu için belini rahatlatmak için ağaca asılmaya çalışmış. Dal kırılınca yere yığılıyor. Mustafa amcanın kemikleri zayıf olduğu için çok kolay şekilde diz bölgesinde parçalı bir kırık meydana gelmiş. Burada kırık tedavisini yaparak hastamızı kısa sürede hem hareketlendirdik hem de eski hayat kalitesini yakalamasına yardımcı olduk.”

 

 


Share20
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 21

SON HABERLER

Yolsuzluk Cumhuriyeti

‘Yeni Türkiye’nin yeni kuralları dahilinde seçimle gelenin seçimle gideceği artık hiç de malum değil.

Bir 10 Kasım yazısı ve bazı sorular…

Laik Cumhuriyet’i korumanın yolu her gün bir Atatürk sözünü ‘retwit’ etmekten değil, akıldan, bilimden, dünyayı anlamaktan, o dünyaya ayak uydurmaya çalışmaktan geçiyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...