Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Daimler şirketinin Avrupa çapında sattığı 774 bin otomobilini araçlarda ‘meşru olmayan, yanıltıcı egzoz arıtma yazılımı kullanılmış olması’ nedeniyle geri çağırması kararı alındığını açıkladı.
Yaramazlara biraz batar!
Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Daimler şirketinin Avrupa çapında sattığı 774 bin otomobilini araçlarda ‘meşru olmayan, yanıltıcı egzoz arıtma yazılımı kullanılmış olması’ nedeniyle geri çağırması kararı alındığını açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, seçim sonuçlarının ardından AKP’ye oy verenleri eleştirdi. Tanal “Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Bu millete her şey müstahak” dedi.
24 Haziran seçim sonuçlarına göre 600 sandalyeli Meclis’te 103 kadın milletvekili yer alacak. Bu rakam oran olarak yüzde 17.2’ye denk geliyor.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olağanüstü hali kaldırma çağrısı yaptı. Maas, bunun ikili ilişkilerin düzelmesinde ‘önemli bir adım’ olacağını söyledi.
Seçim sonrası Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) ilk açıklama geldi: “Seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun; şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı.”
Partisinin 24 Haziran seçimlerindeki performansını eleştiren CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, “CHP’nin genel başkanı ve yöneticiler sınıfta kaldı. Topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak” dedi.