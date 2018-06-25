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Yaramazlara biraz batar!

774 bin

 

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Daimler şirketinin Avrupa çapında sattığı 774 bin otomobilini araçlarda ‘meşru olmayan, yanıltıcı egzoz arıtma yazılımı kullanılmış olması’ nedeniyle geri çağırması kararı alındığını açıkladı.

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