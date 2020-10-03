770 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıktı: ‘Yerleşkede eğitim için erken’ uyarısı yapılmıştı

Britanya’nın Newcastle kentindeki Northumbria Üniversitesi’nin 770 öğrencisinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunların 78’inde belirti görülürken öğrencilerin ve temaslılarının kendini izole ettikleri açıklandı.

Fotoğraf: Google

Ülkedeki üniversiteleri çatısı altında toplayan, kısa adı UCU olan birliğin çok erken olduğu konusunda uyarı yapmasına rağmen öğrenciler birçok yerleşkede 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlamıştı.

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1140 eğitim kurumuyla iletişime geçilerek toplanan verilere göre Britanya’daki 56 üniversitede en az bir Covid-19 vakası tespit edildi. Sheffield Üniversitesi’nde 200, Liverpool’da 177 öğrenciye tanı konuldu; toplamda 2 bin 500’e yakın kişinin testi pozitif çktı.

UCU’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Northumbria Üniversitesi’nin kamu sağlığı açısından önemli bir sorumluluğu var; krizin büyümesini engelleme konusunda. Geçen ay, bölgedeki bu koşullar altında, vaka sayıları göze alındığında kalabalık gruplar halinde yerleşkelere dönmenin çok erken olduğunu ifade etmiştik.”

Üniversiteden yapılan açıklamada ise izolasyon sürecindeki öğrencilerin, yemek, çamaşır yıkama gibi ihtiyaçlarının kendileri ve Newcastle belediyesi tarafından karşılandığı, derslerden geri kalmaları halinde bu yönde de destek verileceği belirtildi.