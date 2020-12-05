77 kilo eroin ele geçirildi; Paketlerin üzerindeki ‘anka kuşu’ sembollerinin anlamı araştırılıyor

Adana’da takibe alınarak arama yapılan TIR’da, üzerinde ‘anka kuşu’ sembolü bulunan 150 paket halinde 77 kilogram eroin ele geçirildi. Paketlerin üzerindeki anka kuşu sembollerinin anlamı araştırılıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu götürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş-çıkışlarında önlem alan polis, M.A. yönetimindeki TIR’ı 3 Aralık gecesi kente girişi yaptığında durdurdu.
Narkotik köpek Uzi’nin şoför kabinindeki yatak bölmesinde tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, döşemenin içine gizlenmiş onlarca paket eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan TIR şoförü M.A., ifadesinde, nakliye firmasında çalıştığını belirterek, “Uyuşturucudan haberim yoktu. Ben sadece cips taşıdığımı sanıyordum” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.