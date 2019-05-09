Diken

Yaramazlara biraz batar!

76 bin

Buz dağına çarparak batan Titanik yolcu gemisinde, bir ‘first-class’ yolcusuna arkadaşı tarafından verilen gümüş konyak şişesi açık artırmada 76 bin sterline (yaklaşık 582 bin 500 lira) alıcı buldu.

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